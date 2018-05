In der Nordsee wurde eine neue, bis zu drei Zentimeter große Flohkrebsart nachgewiesen. Das Forscherteam um Jan Beermann vom Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut berichtet über seine mit Hilfe von Erbgutuntersuchungen gewonnene Erkenntnis im Fachjournal »Scientific Reports« (DOI: 10.1038/s41598-018-25225-x). Die Wissenschaftler hatten die Art Epimeria cornigera untersucht. Einige Tiere wiesen aber kleine äußerliche Unterschiede auf. Die neue Art, Epimeria frankei, finde man vom Mittelmeer bis in die Nordsee, während die bekannte Art Epimeria cornigera eher im nördlichen Nordatlantik heimisch sei. dpa/nd Foto: dpa/AWI/Hermann Neumann

