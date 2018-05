Als Reaktion auf Vorwürfe sexueller Übergriffe hat die Oscar-Akademie den Entertainer Bill Cosby und den Regisseur Roman Polanski ausgeschlossen. Der Aufsichtsrat der Academy of Motion Picture Arts and Sciences habe bereits am Dienstagabend (Ortszeit) darüber abgestimmt, teilte die Akademie am Donnerstag mit. Der Ausschluss erfolge wegen Verstoßes gegen die Verhaltensrichtlinien der Akademie. »Der Aufsichtsrat unterstützt weiterhin die Ethik-Standards, die die Mitglieder verpflichten, die Werte der Akademie in Bezug auf die Menschenwürde hochzuhalten«, hieß es weiter.

Cosby war vor einigen Tagen von einem Gericht im US-Bundesstaat Pennsylvania wegen sexueller Nötigung verurteilt worden. Zudem werfen mehr als 60 Frauen Cosby sexuelle Übergriffe vor, die meisten sind jedoch strafrechtlich verjährt.

Gegen den Regisseur Polanski ermittelt die US-Justiz bereits seit fast 40 Jahren wegen des Verdachts von Sexualdelikten. dpa/nd