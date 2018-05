Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Pasewalk. Ein Berliner Kunstsammler kann dem Museum der Stadt Pasewalk im Norden Mecklenburg-Vorpommerns seine Grafiksammlung mit rund 700 Werken nun schenken. Die Stadtvertreter haben der Schenkung am Donnerstagabend einstimmig zugestimmt, wie eine Sprecherin der Stadt am Freitag sagte. Damit gewinne das Museum, das sich als Gedenkstätte für den Zeichner Paul Holz (1883-1938) einen Namen gemacht hat, Werke namhafter und auch international anerkannter Künstler hinzu, erklärte Museumsleiterin Anke Holstein. Zum »Paket« gehören auch Kunstbücher und Kataloge. Der 82-jährige Kunstfreund habe Grafiken aus den Jahren von 1961 bis Mitte der 1980er Jahre gesammelt, darunter von Bernhard Heisig, Werner Tübke, Otte Niemeyer-Holstein, Dieter Goltzsche, Joachim Jahn und Klaus Magnus. Ihr Wert wurde auf 25 000 Euro geschätzt. Der Sammler und Angehörige wollten die Sammlung aus Altersgründen an einen kulturhistorischen würdigen Platz abgeben und waren über Bekannte auf das Museum aufmerksam geworden. dpa/nd