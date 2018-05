Foto: Visbek. Es geht los: In einem Gewächshaus im niedersächsischen Visbek werden die ersten Erdbeeren des Jahres gepflückt. 2017 wurden in Deutschland insgesamt 135 283 Tonnen Erdbeeren geerntet, davon 19 596 Tonnen unter Glas. Letzteres war deutlich mehr als noch vor zehn Jahren: Für 2008 wies die Statistik 5916 Tonnen Erdbeeren aus Gewächshäusern aus. Insgesamt ging die in Deutschland erzeugte Menge in diesem Zeitraum aber deutlich zurück, 2008 hatte die Gesamternte an Erdbeeren 150 853 Tonnen betragen. dpa/nd Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam