Hochrangige US-Delegation in Peking eingetroffen

Peking. Im Handelsstreit zwischen den USA und China zeichnet sich weiter keine rasche Lösung ab. Es bestünden »erhebliche Differenzen« in bestimmten Fragen, berichtete die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Damit gingen die zweitägigen Spitzengespräche ohne Durchbruch zu Ende. Beide Seiten seien sich einig, dass die Arbeit »fortgesetzt und intensiviert« werden solle. Ranghohe Vertreter der USA und Chinas hatten sich in Peking getroffen, um Auswege aus dem Handelskonflikt zu finden. Washington hatte Anfang des Monats Strafzölle auf viele chinesische Produkte angekündigt, Peking drohte daraufhin mit Gegenmaßnahmen. AFP/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Algorithmen könnten in Zukunft großen Einfluss auf die Personalplanung der Unternehmen haben

Versicherungsriese will bis 2040 weitgehend aus der Finanzierung der Kohleindustrie aussteigen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!