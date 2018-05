Beirut. Mehrere syrische Rebellengruppen im Zentrum des Landes haben ihre schweren Waffen an die Truppen von Machthaber Baschar al-Assad übergeben. Gemäß einer Vereinbarung mit der Regierung würden die Rebellen in Talbisse, Rastan und Al-Hula in den zentralen Provinzen Homs und Hama ihre schweren Waffen an die Truppen Assads und Russlands aushändigen, erklärte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag. AFP/nd