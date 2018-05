Caracas. Vor der Präsidentschaftswahl in Venezuela hat die Opposition die Bevölkerung zu einem Boykott der Wahl aufgerufen. »Nehmen Sie nicht teil und lassen Sie die Straßen leer«, forderte das Oppositionsbündnis Tisch der demokratischen Einheit am Donnerstag in einer Erklärung. Die Gegenkandidaten von Amtsinhaber Nicolás Maduro forderte das Bündnis zum Rückzug auf. Die Wahl findet am 20. Mai statt.

Derweil übernahm am Donnerstag die Regierung die Kontrolle über die führende Privatbank des Landes, Banesco. Der Chef der Bank sowie zehn weitere Manager wurden wegen des Verdachts auf »Angriffe« auf die Landeswährung Bolívar festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. AFP/nd