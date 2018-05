Georgetown. Bei einem Piratenangriff vor dem südamerikanischen Suriname sind vermutlich mehr als ein Dutzend Fischer getötet worden. Der Präsident des Nachbarstaats Guyana, David Granger, bezeichnete den Angriff am Donnerstag (Ortszeit) als »Massaker und große Tragödie.« Die meisten Opfer stammten demnach aus Guyana. Der Angriff sei ein Rückschritt im erfolgreichen Kampf der vergangenen Jahre gegen die Piraterie, sagte Präsident Granger. dpa/nd

Lassen die USA das Abkommen mit Iran scheitern, könnte in Nahost sogar ein neuer Krieg drohen

