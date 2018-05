Nereden bakılırsa bakılsın, Türkiye politik olarak »sıcak döneme« girmiş bulunuyor. Her parti ve aday seçimleri kazanmak için var gücüyle çalışacak. Muhalefet için adaydan çok, tek adam rejimine karşı herkes için demokrasi ve adalet talebini yükseltmek önemli. Bir yıl önce referandumda halkın yarısı Erdoğan ve tek adam rejimine karşı olduğunu ifade etmişti. Bir yıl içinde tek adam rejiminin halkın ve ülkenin yararına olmadığı görüldü. Bu nedenle 24 Haziran seçimleri liderlerden çok Türkiye’nin gelecekte nasıl yönetilmesi gerektiğinin seçimidir. Parlamenter sisteme dayanan demokrasi mi tek adam mı?

HDP dışındaki muhalefetin »Gül planı« suya düşünce, her parti kendi adayıyla seçimlere katılma kararı aldı. Son bir değişiklik olmazsa Erdoğan’ın yanı sıra 4 Kasım 2016’dan bu yana hapiste tutulan HDP eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, İyi Parti Başkanı Meral Akşener ve CHP’nin adayı yarışacak.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Stephan Fischer über die Verfassungsdebatte in Polen

Martin Leidenfrost besuchte das Gedenken an einen Pogrom vor vier Jahren in der ukrainischen Metropole

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!