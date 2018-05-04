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Muhalefet birleşiyor

  • Von Yücel Özdemir
  • Lesedauer: 4 Min.

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Muharrem Ince (r.) und Kemal Kilicdaroglu
Muharrem Ince (r.) und Kemal Kilicdaroglu
Foto: dpa

»Baskın seçim« kararından sonra muhalefetin Erdoğan’a karşı tek şansının birleşmek olduğunu yazmıştım. Geride bıraktığımız günlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)-İyi Parti-Saadet Parti (SP) arasında başdöndürücü bir trafik yaşandı. Kemalist-milliyetçi-muhafazakar bu muhalefet tahmin edebileceğinin gibi Kürtleri temsil eden Halkların Demokratik Partisi’ni (HDP) dışladı.

Üzerinde anlaşmaya çalıştıkları ortak cumhurbaşkanı adayı ise Erdoğan’ın »Kardeşim« dediği eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den başkası değildi. İyi Parti’nin karşı çıkması nedeniyle anlaşma sağlanamadı.

Bunun üzerine Gül riske girip aday olmadı. Alsaydı sürpriz olurdu. Buna rağmen aday olma ihtimali bile Erdoğan’ı tedirgin etti. Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar’ı helikopterle Gül’e gönderdi ve aday olmamasını istedi.

Türk siyaseti generallerin müdahalesinden çok çekti. Erdoğan, halk arasında buna tepkinin olduğunu bildiği için iktidara »askeri vesayet«le hesaplaşma söylemiyle gelmişti. Ama gelinen aşamada ordu Erdoğan’ın emrinde, rakiplerine baskı yapmak için kullanılan bir güç haline geldi.

Sır gibi gözlenen bu ziyareti haberleştiren Habertürk gazetesi muhabir ve haberi internet sitesine koyan editör işten çıkarıldı. Haber de siteden silindi. Demek ki ziyaret gerçekmiş ve Erdoğan, Gül’ün karşısına muhalefetin adayı olmasını engelledi.

Bu gelişmelerin ardından aday olmayan Gül, Erdoğan’a destek vermeyeceğinin mesajını net olarak verdi. Ülkede demokrasi, insan hakları ve kuvvetler ayrılığı sorunun olduğunun altını çizerek köşesine çekildi. Bu mesajın AKP tabanında ne kadar etkili olacağını ancak seçim akşamı görebileceğiz. Bugünden görülen ise Gül-Erdoğan ilişkisi artık kolay normalleşmeyeceği ve Gül’ün »potansiyel rakip« olarak Erdoğan’ın karşısında varlığını sürdürmeye devam edeceği...

HDP dışındaki muhalefetin »Gül planı« suya düşünce, her parti kendi adayıyla seçimlere katılma kararı aldı. Son bir değişiklik olmazsa Erdoğan’ın yanı sıra 4 Kasım 2016’dan bu yana hapiste tutulan HDP eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, İyi Parti Başkanı Meral Akşener ve CHP’nin adayı yarışacak.

Anketlerin önemli bir bölümü Erdoğan’ın ilk turda kazanamayacağını gösteriyor. Eğer bu gerçekleşirse ikinci turda büyük olasılıkla CHP adayıyla yarışacak. Bütün muhalefetin etrafında birleşeceği bir adayın gösterilmesi halinde, Erdoğan’ı geçme şansı yüksek.

Ayn gün yapılacak meclis seçimlerine ise üç ittifak bloku halinde girilecek. AKP-MHP’nin yanı sıra CHP-İyi Parti-Saadet Partisi-Demokrat Parti ittifak halinde girecek. Sol-sosyalist ve Kürt partileri de HDP ittifakında birleşecek.

Erdoğan, baskın seçim kararı alırken iki şeyi planlamıştı. Birincisi yeni kurulan ve milliyetçi-muhafazakar seçmenlerden oy alan İyi Parti’nin seçimlere katılmasını, ikincisi de Demirtaş’ın yeniden aday olmasını engellemek.

İyi Parti’yi engelleme planı CHP’nin bu partiye 15 milletvekili »ödünç« vermesiyle bozuldu. Demirtaş’ı engelleme planı ise halen sürüyor. Hafta başında İstanbul’da görülen davada savcılık 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Eğer mahkeme 8 Haziran’da görülece duruşmada bu talebi onaylarsa, Demirtaş’ın seçimlere katılmama ihtimali ortaya çıkıyor.

Ki bu Kürtler ve ilerici güçlerin iradesini yok saymak anlamına gelecektir.

Nereden bakılırsa bakılsın, Türkiye politik olarak »sıcak döneme« girmiş bulunuyor. Her parti ve aday seçimleri kazanmak için var gücüyle çalışacak. Muhalefet için adaydan çok, tek adam rejimine karşı herkes için demokrasi ve adalet talebini yükseltmek önemli. Bir yıl önce referandumda halkın yarısı Erdoğan ve tek adam rejimine karşı olduğunu ifade etmişti. Bir yıl içinde tek adam rejiminin halkın ve ülkenin yararına olmadığı görüldü. Bu nedenle 24 Haziran seçimleri liderlerden çok Türkiye’nin gelecekte nasıl yönetilmesi gerektiğinin seçimidir. Parlamenter sisteme dayanan demokrasi mi tek adam mı?

Bu nedenle basit bir seçim değil, ülkenin kaderi oylanıyor.

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