Ankara. Als letzte der großen Oppositionsparteien hat die Republikanische Volkspartei CHP ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen am 24. Juni benannt. Sie schickt Muharrem İnce ins Rennen. Der Abgeordnete aus Yalova wurde am Freitag von der CHP-Fraktion als Kandidat nominiert, wie der Parteivorsitzende Kemal Kılıçdaroğlu bei einer Kundgebung in Ankara verkündete.

»Mit Gottes Erlaubnis und dem Willen der Nation werde ich am 24. Juni zum Präsidenten gewählt«, sagte İnce vor Tausenden Anhängern. Er versprach, ein »unparteiischer Präsident« für alle Bürger der Türkei zu sein. Der frühere CHP-Fraktionsvize gilt als guter Redner und scharfer Kritiker Erdoğans. Kılıçdaroğlu lobte İnce, der ihn zwei Mal bei der Wahl zum Parteivorsitzenden herausgefordert hatte. »Wir wollen eine Allianz, um die Polarisierung in diesem Land zu beenden«, sagte Kılıçdaroğlu. AFP/nd Seiten 2 und 3