Es war einmal ein Fleischklops, der Weltruhm erlangte, weil er in einem global agierenden Möbelhaus in der Kundenkantine als Delikatesse und Nationalgericht Schwedens verkauft wurde. Keiner hatte je vorher von dieser unscheinbaren Bulette gehört. Schon der Name macht vor allem den Deutschen Schwierigkeiten, die ein fantastisches Talent dafür haben, Dinge so auszusprechen, wie sie geschrieben werden. Dieses Schicksal ereilte schon die so genannte Worschester Soße, aber das nur am Rande. Nun ist also das schwedische Klöpschen - hierzulande unter Köttbullar (mit K!) bekannt - gar nicht aus Schweden, wie die Regierung selbst mitteilt. Die Köttbullar sind eigentlich Köfte! Ha, hier ist er, der endgültige Beweis: Identitäten sind auch nur falsch gesteckte Partypicker mit Nationalflaggen dran. Ähnlich Traumatisches haben die Italiener schon mit der Nudel erleben müssen. Hoffentlich bleibt wenigstens die Kartoffel im teutonischen Normalbereich. Oh … cod