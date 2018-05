Was soll das sein

Frankfurt am Main wird vom 29. Mai bis 3. Juni wieder zum Schaufenster für das japanische Kino. Das Publikum könne beim 18. »Nippon-Connection«-Filmfestival mehr als 100 neue Lang- und Kurzfilme entdecken, teilte das Festivalbüro am Samstag mit. Fast alle Produktionen seien Deutschland-, Europa-, internationale oder Weltpremieren. Ein vielfältiges Rahmenprogramm biete rund 50 Kulturveranstaltungen abseits des Kinosaals.

Zum Abschluss werde die Schauspielerin Shinobu Terajima mit dem Festival-Preis 2018 geehrt. Die 1972 in Kyoto geborene Künstlerin erhielt unter anderem auf der Berlinale 2010 die Auszeichnung als beste Darstellerin für ihre Rolle in »Caterpillar« von Koji Wakamatsu. In der Sektion »Nippon Cinema« werden wieder viele Stars der japanischen Filmszene erwartet. Dazu zählt der Regisseur Shuichi Okita. epd/nd