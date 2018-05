Im Chocó geht es darum, nicht das nächste Opfer zu sein und mit der Familie so weit wie möglich in Frieden zu leben – mitten im Krieg. Foto: Jonas Ruhs

Im Chocó herrscht Krieg, während die Medien von Frieden reden. Hier, wo einst die FARC-Guerilla stark präsent war, locken illegale Bergbauminen und die strategische Lage für den Drogenschmuggel bewaffnete Gruppen an. Holz und Gold rufen internationale Unternehmen auf den Plan. Staatliche Institutionen sind kein Garant für die Sicherheit der Bevölkerung. Vor Ort haben die Bewaffneten ihre Augen und Ohren überall. Für meine Reise gibt es eine Bedingung: keine Fragen zum Konflikt stellen.

Es ist nachts im Bus Richtung Quibdó, Hauptstadt des Chocó, als die Straßen schlechter werden. Auf einem Baustellenschild steht »ELN«. Eintritt in den Machtbereich der Guerilla. Wer die einst sozialistische Guerilla ELN heute ist und was sie will, inwieweit aus »der Finanzierung für den bewaffneten Kampf« zunehmend der »bewaffnete Kampf für die eigene Finanzierung« wurde, ist von außen schwer zu sagen. Wo die ELN ist, hat sie das Sagen. Klaut jemand...