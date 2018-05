Die österreichische Schriftstellerin Petra Piuk ist am Sonntag in Frankfurt am Main mit dem Wortmeldungen-Literaturpreis ausgezeichnet worden. Sie werde für ihren Text »Toni und Moni oder: Anleitung zum Heimatroman« geehrt, der die Mechanismen von Machtmissbrauch und Sexismus hinter der Fassade einer scheinbar heilen Welt seziert und den Heimatbegriff kritisch hinterfragt, sagte Jury-Mitglied Daniela Strigl. Der mit 35 000 Euro dotierte Preis zeichnet herausragende Kurzprosa aus, »die sich mit den relevanten gesellschaftspolitischen Herausforderungen unserer Zeit auseinandersetzt«. epd/nd