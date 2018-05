St. Goar. Lust auf ein Gewirr in dunklen Burgentunneln? Eine Sanierung soll nun Teile der Unterwelt der riesigen Burgruine Rheinfels wieder zugänglich machen. Ohne menschliches Eingreifen würde sich die Natur die Ruine in Rheinland-Pfalz langsam erobern. Schon jetzt dringen Wurzeln in das Gemäuer ein und machen es brüchig. Die im 13. Jahrhundert erbaute und Ende des 18. Jahrhunderts von französischen Revolutionstruppen gesprengte Festung Rheinfels ist aber auch als Ruine noch eine der größten Burgen am Mittelrhein. dpa/nd