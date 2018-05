Erfurt. Die Enteignung der vom Verfall bedrohten Schloss- und Parkanlage Reinhardsbrunn könnte in wenigen Wochen abgeschlossen sein. Mit einer Entscheidung im seit Februar 2017 laufenden Verfahren werde Ende Juni gerechnet, teilte die Thüringer Staatskanzlei mit. Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (LINKE) erklärte, er will die Enteignung von Schloss Reinhardsbrunn, damit das Land als Eigentümer endlich handeln könne. Sollte Thüringen erfolgreich sein, stelle das Land 1,9 Millionen Euro für die dringendsten Arbeiten zum Erhalt des historischen Schlossgemäuers zur Verfügung. dpa/nd

