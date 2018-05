Washington. US-Präsident Donald Trump strebt nach Angaben seines Rechtsberaters Rudy Giuliani einen Umsturz in Iran an. Vor iranischstämmigen Amerikanern sagte der frühere New Yorker Bürgermeister am Samstag in Washington: »Wir haben einen Präsidenten, der knallhart ist und dem Regimewechsel (in Teheran) genauso verpflichtet ist wie wir.« Bis zum 12. Mai will Trump entscheiden, ob die wegen des Atomabkommens ausgesetzten Sanktionen gegen Iran außer Kraft bleiben. Das Abkommen soll Iran am Aufbau einer Atomstreitmacht hindern, geht ihm aber nicht weit genug. Mit abfälligen Gesten deutete Giuliani an, dass Trump sich gegen den Verbleib seines Landes im Abkommen entscheiden werde. dpa/nd Kommentar S. 4