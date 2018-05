Athen. Bei schweren Zusammenstößen zwischen Migranten ist ein 17-Jähriger in der westgriechischen Hafenstadt Patras ums Leben gekommen. Wie Medien am Samstag weiter berichteten, wurden zahlreiche andere Migranten verletzt. Die Zusammenstöße brachen am Freitag aus. Dabei sei es allen Anzeichen nach um die Kontrolle von verlassenen Lagerhallen rund um den Hafen gegangen, hieß es aus Polizeikreisen. dpa/nd