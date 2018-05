Hohengandern/ Nordhausen. Knapp eine Woche nach dem Überfall von zwei mutmaßlichen Rechtsradikalen auf Journalisten im Eichsfeld sucht die Polizei nun nach Zeugen des Angriffs. Die beiden Journalisten waren von den Tätern von Fretterode aus nach Hohengandern verfolgt und dort unter anderem mit einem Messer, einem Schraubenschlüssel und einem Baseballschläger attackiert worden. In Fretterode hatten die beiden Männer Aufnahmen vom Grundstück des NPD-Landesvorsitzenden Thorsten Heise gemacht. Daraufhin hatten zwei Maskierte die Journalisten verfolgt und angegriffen. Den Journalisten war es gelungen, davon Fotos zu machen. In ihrer ersten Meldung zu dem Überfall hatte die Polizei von zwei 24 Jahre alten Tatverdächtigen gesprochen, die der rechten Szene zuzuordnen seien. Nach Angaben der Anwälte der Opfer erlitt einer der beiden 26 Jahre alten Männer einen Messerstich ins Bein und der andere eine Kopfplatzwunde durch einen Schlag mit dem Schraubenschlüssel. Sie erstatteten Anzeige wegen schweren Raubes und eines versuchten Tötungsdelikts. Bei dem Überfall hatten die Angreifer Teile der Kameraausrüstung der Journalisten gestohlen. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Oppositionsführer Nawalny nach Festnahme in Moskau wieder frei

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!