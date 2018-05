Schabernack im wendländischen Bülitz Foto: dpa/Björn Vogt

Wollten Sie nicht schon immer mal Harfe spielen lernen? Bei der Kulturellen Landpartie im Wendland ist das angeblich kein Problem. Nach 55 Minuten, verspricht Kursleiter Thomas Breckheimer aus der Zeetzer Mühle, »spielen alle Harfe«. Alle - also auch diejenigen, die vorher noch nie in ihrem Leben ein solches Instrument in der Hand hatten.

Die täglichen Harfenkurse - Kosten: zehn Euro oder wahlweise ein Sack trockenes Brennholz - gehören zum Standardangebot der Landpartie, die vom 10. bis zum 21. Mai zum 29. Mal stattfindet. Mit einer Rekordbeteiligung: Zwischen dem Himmelfahrtstag und dem Pfingstmontag gibt es in 88 Orten rund 600 Ausstellungen und ebenso viele Konzerte, Aufführungen und Lesungen. Knapp 1000 Künstler und Kunsthandwerker wirken dabei mit. Die Kulturelle Landpartie ist der bei Weitem größte Veranstaltungszyklus dieser Art in Deutschland.

Insbesondere für gestresste Großstädter hält die Landpartie zahlreiche Ang...