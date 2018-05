Was soll das sein

Dresden. Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) verbucht weiterhin ein Millionendefizit. Dank einer Ausschüttung von fast 54 Millionen konnte das negative Vereinsergebnis auf minus acht Millionen Euro verbessert werden, gab Präsident August Markl am Samstag bei der Hauptversammlung in Dresden bekannt. Gemessen am Anspruch, dass sich der Verein selbst tragen kann, sei die unternehmerische Entwicklung weiterhin nicht zufriedenstellend, sagte Markl. Im Zuge des Sparkurses sollen allerdings weniger Jobs wegfallen als ursprünglich geplant. Statt der im Herbst 2017 angekündigten 400 Stellen werden nur etwa um die 250 abgebaut, dpa/nd