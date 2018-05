Was soll das sein

Mehrere Tausend Menschen haben am Sonnabend im Bundesrat und im Berliner Abgeordnetenhaus einen Blick hinter die Kulissen geworfen. Die Länderkammer und das Parlament luden zum Tag der offenen Tür und informierten über ihre Arbeit. Es herrschte »großer Andrang«, schätzungsweise 8000 Besucher kamen, teilten die Pressestellen beider Häuser mit.

Der aktuelle Bundesratspräsident, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), eröffnete den Besuchertag in der Länderkammer. In seinem Amtszimmer begrüßte er Bürger und sprach mit ihnen. Mit Blick auf die große Resonanz sagte Müller, das zeige, »dass den Bürgerinnen und Bürgern Politik nicht gleichgültig ist«.

Im nahe dem Bundesrat gelegenen Berliner Abgeordnetenhaus debattierten die Fraktionschefs im Plenarsaal über aktuelle politische Themen der Stadt. Parlamentspräsident Ralf Wieland gestattete Einblicke in sein Amtszimmer. Viele Besucher nutzten die angebotenen Führungen durch das Abgeordnetenhaus. Am Nachmittag tauschten sich Müller und Wieland in einer Diskussionsrunde im Bundesrat über das Verhältnis zwischen Bund und Ländern aus. dpa/nd