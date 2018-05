Was soll das sein

Gaza. Bei einer Explosion in einem Haus im Gazastreifen sind am Samstag sechs Palästinenser getötet worden. Das Gesundheitsministerium teilte mit, weitere Männer seien verletzt worden. Die Explosion ereignete sich im Haus eines Mitglieds der im Gazastreifen herrschen Hamas in der Ortschaft Sawaida. Das Gebäude sei schwer beschädigt worden, auch benachbarte Häuser seien betroffen. Angeblich habe eine Gruppe militanter Palästinenser versucht, eine nicht detonierte israelische Rakete zu entschärfen. Das Geschoss stamme noch aus dem Gaza-Krieg von 2014. Nach Angaben von Anwohner war es eine versehentliche Explosion. Der bewaffnete Arm der Hamas, die Essedin al-Kassam Brigaden, machten dagegen Israel verantwortlich. Es habe sich um eine »komplexe Sicherheits- und Geheimdienstoperation« gehandelt.

Derweil hat Israels Luftwaffe einen Hamas-Posten in Grenznähe angegriffen. Es handele sich um die Reaktion auf Angriffe militanter Palästinenser mit Lenkdrachen auf israelisches Gebiet, hieß es am Sonntag. An der Grenze zum Gazastreifen erschossen israelische Soldaten zudem zwei Palästinenser. Agenturen/nd