Washington. Die USA werden über 50 000 Menschen aus Honduras ihren bisherigen Schutzstatus entziehen. Wer nur vorübergehendes Aufenthaltsrecht genießt, hat demnach bis Januar 2020 Zeit, um entweder eine andere Aufenthaltserlaubnis zu erwerben oder in seine Heimat zurückzukehren. Das teilte das Ministerium für Heimatschutz am Freitag (Ortszeit) mit. Andernfalls würden die Betroffenen abgeschoben. Die honduranische Regierung bedauerte die Entscheidung. Hintergrund ist ein Schutzprogramm für Menschen aus Staaten, die von Naturkatastrophen oder Krieg heimgesucht wurden. Honduras fiel 1999 in diese Kategorie, nachdem der schwere Hurrikan »Mitch« das Land getroffen hatte. dpa/nd