Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Die Filmregisseurin, Drehbuchautorin und Produzentin Jeanine Meerapfel bleibt Präsidentin der Berliner Akademie der Künste. Die mehr als 400 Mitglieder bestätigten die 74-Jährige für weitere drei Jahre in ihrem Amt, wie die Akademie am Sonntag in Berlin mitteilte.

Vizepräsidentin bleibt die Schriftstellerin und Theaterautorin Kathrin Röggla. Beide waren 2015 an die Führungsspitze der Künstlergemeinschaft gewählt worden und erhielten bei ihrer Wiederwahl auf der Mitgliederversammlung am Samstag »von neuem eine breite Zustimmung«, wie es in der Pressemitteilung heißt. Laut Satzung der Akademie ist bei Leitungsämtern eine zweimalige Wiederwahl möglich. epd/nd