Magdeburg. Christian Franke will nicht länger an der Spitze der Grünen in Sachsen-Anhalt stehen. Der 25-Jährige kündigte am Montag in einem Brief an die Mitglieder an, beim Landesparteitag im Juni nicht erneut für den Landesvorsitz zu kandidieren. »Auch wenn es mir natürlich nicht leicht fällt, dieses Amt aufzugeben, bin ich zu der Überzeugung gelangt, aufgrund persönlicher Umstände in der nächsten Zeit meinen Fokus mehr auf das Privatleben zu legen.« Franke kommt aus der Altmark und führt die Grünen in Sachsen-Anhalt seit 2016 gemeinsam mit Susan Sziborra-Seidlitz. »Die letzten 10 Jahre - von meinem 15. Lebensjahr bis heute - habe ich meine ganze Energie in diese Partei gesteckt«, schrieb Franke. »Ich liebe diese Partei, aber ich weiß auch, dass es für mich an der Zeit ist, einen neuen Weg zu gehen.« dpa/nd