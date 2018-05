Die besten deutschsprachigen Liebesromane werden künftig auf der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Die Auszeichnungen sollen dort verliehen werden, wo das Herz der Buchwelt besonders laut schlägt, wie die Autorenvereinigung Delia am Montag mitteilte. Der Zusammenschluss von mehr als 250 professionellen Autoren hat sich der Förderung deutschsprachiger Liebesromanliteratur verschrieben und sich zur Aufgabe gemacht, diese Literatur von den überholten Kitsch- und Klischee-Vorurteilen zu befreien. Seit 2004 werden die besten Liebesromane ausgezeichnet. Der Preis ist mit 1500 Euro dotiert. Die Shortlist mit den Nominierungen wird am Valentinstag bekanntgegeben. dpa

