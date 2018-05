Der Film »Wallay« von Regisseur Berni Goldblat ist mit dem Europäischen Kinderfilmpreis ausgezeichnet worden. Beim »Young Audience Film Day« setzte sich die Koproduktion aus Frankreich und Burkina Faso am Sonntagabend gegen die beiden Mitbewerber durch, teilte die Kinder-Medien-Stiftung »Goldener Spatz« am Montag in Erfurt mit. In dem Film geht es um einen Jungen, den sein Vater nach Burkina Faso schickt und der dort langsam erwachsen wird.

Bei der siebenten Auflage des Preises konnten fast 3000 Jungen und Mädchen in 43 Städten die drei zuvor von der European Film Academy (EFA) nominierten Produktionen bewerten. Neben »Wallay« standen für die 12- bis 14-Jährigen auch »Girl in Flight« von Sandra Vannucchi (Italien) und »Hobbyhorse Revolution« von Selma Vilhunen (Finnland) zur Wahl. epd/nd