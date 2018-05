Magdeburg. Der Landeszuschuss für Lkw-Führerscheine für ehrenamtliche Feuerwehrleute ist in Sachsen-Anhalt sehr gefragt. Die Unterstützung wurde 365 Mal beantragt, wie das Landesverwaltungsamts auf dpa-Anfrage mitteilte. Etwas weniger als die Hälfte der Anträge sei bislang positiv beantwortet worden. Die meisten Anträge stellten Wehren in der Börde, im Salzlandkreis sowie im Kreis Anhalt-Bitterfeld. Die Idee: Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr können den Fixbetrag von 1000 Euro bekommen, wenn sie damit einen Lkw-Führerschein machen, damit sie im Ernstfall die großen Fahrzeuge steuern können. Damit soll laut Innenministerium die Einsatzbereitschaft der Ortsfeuerwehren erhöht werden. dpa/nd

