Berlin. Siemens hat in seiner kriselnden Energiesparte einwöchige Betriebsschließungen angekündigt. In der Sparte Power and Gas werde es »im laufenden Quartal an möglichst allen Standorten weltweit zeitlich befristete Betriebsschließungen« geben, teilte der Technologiekonzern am Montag mit. Die Schließungen seien Teil eines Maßnahmenkatalogs, um die Kostenposition der Sparte zu verbessern. Siemens begründete die Pläne mit dem »anhaltenden beispiellosen Markteinbruch« im Bereich der Stromerzeugung. Die Sparte beschäftigt etwa 46 800 Menschen. Siemens hatte im Herbst angekündigt, in den kommenden Jahren deutschlandweit 3300 Jobs abbauen sowie mehrere Werke schließen zu wollen. Weltweit sind fast 7000 Stellen betroffen. AFP/nd