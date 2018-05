Düsseldorf. Die Zahl der Zugausfälle bei der Deutschen Bahn (DB) ist einem Medienbericht zufolge 2017 gegenüber dem Vorjahr um 20 000 auf 140 000 gestiegen, heißt es in der Antwort der Regierung auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion, wie die »Rheinische Post« berichtete. In die Pünktlichkeitsstatistik werden die Ausfälle demnach nicht einbezogen. Laut den Angaben verließen 2017 knapp 97 000 Züge den Startbahnhof, kamen aber nie am Ziel an. Über 40 000 Züge oder 0,3 Prozent verließen den Startbahnhof erst gar nicht. Auch 2018 ist kaum mit weniger Ausfällen zu rechnen. Die Zahl der witterungsbedingten Weichenstörungen sei bis zum 23. April mit 746 sehr hoch gewesen. 2017 gab es 1155 Weichenstörungen. AFP/nd