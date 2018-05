Wiesbaden. Die EU-Staaten bleiben Deutschlands wichtigste Handelspartner. 2017 exportierten deutsche Firmen Waren im Gesamtwert von 749,7 Milliarden Euro in die 27 Mitgliedstaaten der EU. Das waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 58,6 Prozent der Ausfuhren - genauso viel wie ein Jahr zuvor. Allerdings lag die deutsche Exportsumme in die EU 2016 etwas niedriger bei 705,5 Milliarden Euro. Wichtigster Absatzmarkt innerhalb der EU war 2017 wie 2016 Frankreich (rund 105,3 Milliarden Euro Exporte). Damit lag das Land in der Gesamtstatistik hinter den USA auf Rang zwei. dpa/nd