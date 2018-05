Riad. Bei zwei Luftangriffen auf das Präsidentenbüro in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa sind am Montag mindestens sechs Menschen getötet worden. 30 weitere Menschen wurden nach Angaben von Rettungskräften verletzt. Die in Sanaa an der Macht befindlichen Huthi-Milizen machten über den Fernsehsender Al-Masirah die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition für die Luftangriffe verantwortlich. AFP/nd