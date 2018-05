Stuttgart. Der in Abschiebehaft sitzende Flüchtling aus Togo hat sich nach Angaben seines Anwalts überrascht über den massiven Widerstand seiner Mitbewohner gegen die Polizei gezeigt. »Er hat die Leute nicht dazu aufgerufen«, sagte der Anwalt am Montag. »Er war selbst verwundert über den Widerstand.« Als vier Polizisten den Togoer zur Abschiebung aus einer Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen vor einer Woche abholen wollten, hatten 150 bis 200 Flüchtlinge dies verhindert. Der Togoer gibt seinem Verteidiger zufolge an, sich nicht gegen die Abholung gewehrt zu haben. Der Einsatzleiter der Polizei, Peter Hönle, bestätigte dies. Der 23-Jährige wurde bei einem Großeinsatz am Donnerstag gefasst. Er wehrt sich nun mit rechtlichen Schritten gegen seine Abschiebung nach Italien. Laut Angaben seines Verteidigers hat der Mann eine Frau und ein Kind, die ebenfalls in Deutschland leben. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat bereits im November einen Antrag gegen die Rückführung des Togoers nach Italien zurückgewiesen. dpa/nd