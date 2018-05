Vorausgesetzt, das Testament sei wirklich im Original von der Erblasserin und ihrem Ehemann unterschrieben, also »formwirksam« errichtet worden. Dieser Punkt sei vom Amtsgericht zu prüfen und mit Hilfe eines Schriftgutachters zu klären. OnlineUrteile.de

Später würden sie dann zufällig an Orten gefunden, an denen niemand mit einem Testament oder einer Kopie davon rechne. Daher genüge hier die Kopie des Testaments, um dem Enkel den beantragten Erbschein zu erteilen.

Der Enkel von Frau P. stützte seinen Anspruch auf die Kopie eines Testaments vom April 2011: Darin bestimmte ihn die Großmutter zum Alleinerben und widerrief die Erbeinsetzung des gemeinnützigen Vereins. 2011 hatte ihr Ehemann noch gelebt und das Testament mit unterschrieben. Daher stehe ihm das Vermögen zu, meinte der Enkel. Der Haken an der Sache war allerdings, dass das Original des Testaments verschwunden war.

Als die Witwe P. im April 2015 gestorben war, meldeten zwei Parteien Anspruch auf das Vermögen an. Ein gemeinnütziger Verein legte beim Nachlassgericht ein gemeinschaftliches Testament vor, das vom Ehepaar P. im Februar 1995 verfasst worden war. Die Ehegatten hatten sich gegenseitig als Alleinerben eingesetzt und festgelegt, dass nach dem Tod des überlebenden Partners der gemeinnützige Verein Alleinerbe werden sollte.

