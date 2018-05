Ratschläge und Checklisten, wie Käufer die Schwachstellen in ihnen vorliegenden Urkunden entdecken und sich dabei unterstützen lassen können, runden den Ratgeber ab. Darüber hinaus können auch schon länger bestehende Eigentümergemeinschaften von den Handlungsempfehlungen profitieren, indem sie missglückte Regelungen in ihren Urkunden erkennen und Wege finden, um sie einvernehmlich zu novellieren. WiE/nd

Erläutert wird, welche Klauseln zum Rechtsfrieden in der Wohnungseigentümergemeinschaft beitragen - und welche Streit provozieren und zu unkalkulierbaren Kostenrisiken führen. 29 Erfahrungsberichte von Wohnungseigentümern zeichnen ein plastisches Bild davon, welche Probleme aus verbraucherunfreundlichen, einseitigen und unüberlegten Regelungen entstehen. So können zum Beispiel unbefristete Vollmachten für Bauträger die Käufer noch nachträglich teuer zu stehen kommen oder unnötige Freibriefe für den Verwalter die künftige Eigentümergemeinschaft entmachten. Dies kann zu wirtschaftlichen Schäden bis hin zur Veruntreuung von Vermögen führen.

Damit Wohnungskäufer den Inhalt dieser Urkunde besser prüfen können, gibt der Verbraucherschutzverband Wohnen im Eigentum (WiE) ihnen einen kostenfreien PDF-Ratgeber an die Hand.

