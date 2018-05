Notwendig seien mindestens 7000 zusätzliche Praxissitze, insbesondere außerhalb der Großstädte. Auf dem Land und im Ruhrgebiet sind die Wartezeiten besonders lang, in Berlin hingegen mit durchschnittlich 13,4 Wochen am kürzesten. Agenturen/nd

Wer eine Psychotherapie braucht, muss lange Wartezeiten überstehen, bevor die Behandlung beginnt. Im Durchschnitt dauert es 20 Wochen, bis ein Therapieplatz frei ist. Einen ersten Termin zu bekommen, ist indes leichter geworden. So haben sich die Wartezeiten für ein erstes Gespräch halbiert. Sie betrugen 2017 im Durchschnitt knapp sechs Wochen statt zuvor zwölfeinhalb Wochen. Das geht aus der Studie »Wartezeiten 2018« hervor, die die Ärztekammer unlängst in Berlin vorstellte.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Was Studenten wissen sollten: Nebenjob

Was sich für die Verbraucher ab Mai ändert

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!