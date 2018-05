Foto: St.Peter-Ording. Auch eine Folge des Klimawandels: Diese beiden Pfahlbauten am Nordseestrand von Ording werden abgerissen. Die Wahrzeichen der Gemeinde in Schleswig-Holstein sollen durch Neubauten ersetzt werden. Sie sollen bis zu 200 Meter weiter in Richtung Festland stehen, denn durch den Anstieg des Meeresspiegels wird der Strand schmaler. Experten des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz haben berechnet, dass an einzelnen Abschnitten jedes Jahr sechs bis acht Meter Strand verloren gehen. dpa/nd Foto: dpa/Carsten Rehder