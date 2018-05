Hohen Luckow. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat den Erhalt von 125 Guts- und Herrenhäusern seit 2011 mit 8,4 Millionen Euro unterstützt. Das Geld stamme aus dem EU-Landwirtschaftsfonds Eler und habe Gesamtinvestitionen in Höhe von 15,4 Millionen Euro ermöglicht, sagte Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag. Guts- und Herrenhäuser seien die Wahrzeichen der ländlichen Räume Mecklenburg-Vorpommerns. Gefördert wurden demnach 88 Schlösser, Guts- und Herrenhäuser in Mecklenburg sowie 37 in Vorpommern. Von den landesweit mehr als 1000 denkmalgeschützten Schlössern, Guts- und Herrenhäusern gilt rund ein Viertel als verfallsgefährdet oder in schlechtem Zustand befindlich. dpa/nd