Der Triumph des Walisers am späten Montagabend ist eine der größten Überraschungen der jüngeren Snookergeschichte. Seit 1978 war kein Weltmeister mehr älter als Williams, der nach 2000 und 2003 zum dritten Mal die WM-Trophäe überreicht bekam. Zuvor hatte er sich in einem an Dramatik kaum zu überbietenden 18:16-Finalsieg über seinen schottischen Dauerrivalen John Higgins, der nach einem 7:14-Rückstand noch einmal auf 15:15 herangekommen war, in den Snooker-Himmel gespielt. dpa/nd

Foto: imago/Han Yan