Inzwischen hat der Sender zwei Mitarbeiter freigestellt. Dem WDR wird vorgeworfen, Führungskräfte hätten Hinweise auf Belästigungen in den vergangenen Jahren nicht ausreichend ernst genommen. Mitarbeiter, gegen die Vorwürfe erhoben worden seien, seien nicht arbeitsrechtlich belangt, sondern sogar befördert worden. epd/nd

Der WDR-Rundfunkrat will sich mit Vorwürfen sexueller Belästigung im Sender beschäftigen. Das Aufsichtsgremium hat den Intendanten Tom Buhrow am Dienstag gebeten, zu den aktuellen Berichten Stellung zu nehmen. Seit Anfang April hatten verschiedene Medien über mutmaßliche Fälle sexueller Belästigung durch mehrere WDR-Mitarbeiter berichtet, die teilweise mehrere Jahrzehnte zurückliegen sollen.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Die Schwartzsche Villa zeigt die Ausstellung »Katrin Plavcak - On the Couch«

Die Craft-Beer-Marke »Braufactum« will mit ihrem Gastrokonzept neue Welten erobern. Daraus wird nichts.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!