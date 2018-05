Potsdam. 42 Prozent der Brandenburger wollen wieder Kontrollen an der Grenze zu Polen. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des rbb, wie der Sender mitteilte. Danach haben aber nur zwölf Prozent persönliche Nachteile durch die Öffnung der Grenzen vor zehn Jahren erfahren. 51 Prozent der Brandenburger sprechen sich nach wie vor gegen eine Wiedereinführung permanenter Grenzkontrollen aus. Das Ergebnis der Umfrage zeigt nach Darstellung des rbb auch: Die brandenburgische Grenzregion profitiert von der Grenzöffnung, 33 Prozent der Bewohner haben dadurch persönlich eher Vorteile. Die absolute Mehrheit der Befragten sagt: »Für uns hat sich nicht viel verändert.« Für die erneute Einrichtung von Grenzkontrollen sind eher Menschen mit geringer Bildung (49 Prozent) und Anhänger der AfD (68 Prozent). nd

