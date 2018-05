Berlin. Der frühere brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) könnte Vizechef der Kohlekommission werden. »Matthias Platzeck kann Konsens. Er hat alles, was man für eine solche Aufgabe braucht«, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Dienstag. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erklärte, er habe Platzeck vorgeschlagen und dieser sei dazu auch bereit. »Er weiß, was zu tun ist. Er weiß, welche Themen den Menschen auf den Nägeln brennen. Das ist gut für die Lausitz«, erklärte Woidke. Platzeck war bereits einer von drei Vorsitzenden der Kommission, die die Finanzierung des Atomausstiegs geregelt hat. Sie wurde als Vorbild für die Kohlekommission ins Gespräch gebracht. In Brandenburg hat es Tradition, dass sich die SPD so gut wie möglich gegen den Kohleausstieg stemmt. dpa/nd