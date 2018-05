Was soll das sein

Potsdam. Das brandenburgische Schüler-Bafög wird von 100 Euro auf 125 Euro monatlich erhöht. Damit wird eine Unterstützung von Schülern aus armen Familien verbessert, die 2010 eingeführt worden war, sagte SPD-Fraktionschef Mike Bischoff am Dienstag. Diesen Anspruch haben Eltern von Kindern in der Abiturstufe, wenn ihr Haushalt über weniger als 2000 Euro netto im Monat verfügt. Laut Bischoff gibt es rund 2500 Fälle, in denen von diesem Zuschuss Gebrauch gemacht wird. Er werde unbürokratisch gezahlt, wenn ein entsprechendes Formular im Schulsekretariat ausgefüllt werde. Nach der Erhöhung koste diese sozialpolitische Maßnahmen das Land Brandenburg rund eine Million Euro mehr im Monat. Wirksam werden soll die Erhöhung zum Schuljahr 2018/2019. winei