Chemnitz. Die Mitteldeutsche Energie AG (enviaM) hat 2017 das beste Betriebsergebnis seit 2013 erreicht. Nach drei Jahren mit einem Gewinnrückgang erwirtschaftete der ostdeutsche Energieversorger 2017 vor Steuern und Zinsen einen Gewinn von 326,7 Millionen Euro. Dies sei ein Plus von 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr, sagte der scheidende Vorstandsvorsitzende Tim Hartmann am Dienstag. »Das ist das beste Ergebnis seit 2013. Wir sind ein kerngesundes Unternehmen«, sagte Hartmann. Es ist zugleich die beste Bilanz seiner Amtszeit bei enviaM. Hartmann wechselt im Herbst als Vorstandsvorsitzender zur Stahl-Holding-Saar. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!