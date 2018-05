Platzmangel macht ein neues Depot für die Weltkulturerbestätte Wartburg in Eisenach notwendig. Der Neubau soll am Parkplatz der Wartburg entstehen, wie der Rat der Wartburgstiftung am Montag beschloss. Das bisherige Magazin reiche nicht mehr aus, hieß es in einer Mitteilung der Staatskanzlei dazu.

In nur einem Raum lagerten dort Kunstwerke und anderes Material, das unterschiedliche klimatische Bedingungen benötige. Ein zentrales Depot mit entsprechender technischer Ausstattung und angeschlossenen Werkstätten für Restaurierungsarbeiten sei notwendig. Der Neubau soll im laufenden Betrieb bis 2025 entstehen und für Besucher unsichtbar sein. Die Stiftung müsse nun mit genaueren Planungen beginnen.

Daneben soll die Stiftung auf Beschluss des Rats im lange Zeit ungenutzten ehemaligen Chauffeurshaus ein sogenanntes Kulturportal planen, wie es in der Digitalisierungsstrategie des Landes festgehalten ist. Im Inneren des Gebäudes soll ein multimediales Informationsangebot für Touristen entstehen. dpa/nd