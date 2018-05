Brüssel. Die EU bereitet vor der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump über das Atomabkommen mit Iran Pläne zum Schutz westeuropäischer Unternehmen vor. Dies erklärte eine Sprecherin der EU-Kommission am Dienstag in Brüssel. Details wollte sie nicht nennen.

Am Montag hatte Trump angekündigt, er er werde seine Entscheidung am Dienstagabend bekannt geben. Erklärt Trump den Ausstieg aus dem Abkommen, könnten die USA ihre aufgehobenen Sanktionen gegen Iran wieder einführen. Diese würden auch europäische Unternehmen treffen, die in Iran tätig sind oder mit dem Land Handel treiben. AFP/nd