Washington. Die USA haben Venezuela zur Absage der bevorstehenden Präsidentschaftswahl aufgerufen. US-Vizepräsident Mike Pence forderte den venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro am Montag bei einer Versammlung der Organisation Amerikanischer Staaten in Washington auf, die für den 20. Mai geplante »Scheinwahl« zu stoppen und »echte Wahlen anzusetzen«.

Zugleich verkündete die US-Regierung neue Sanktionen, die sich gegen 16 Firmen in Venezuela und vier Unternehmen in Panama sowie drei Einzelpersonen richten. Die Opposition in Venezuela ruft zum Boykott der Präsidentschaftswahl auf. AFP/nd