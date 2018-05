Mossul. Wenige Tage vor der Parlamentswahl im Irak ist im Norden des Landes ein sunnitischer Kandidat ermordet worden. Der Kandidat Faruk Sarsur al-Dschuburi sei im Streit von seinem Sohn getötet worden, sagte ein Justizsprecher am Montag. Es bestehe kein Zusammenhang zum Extremismus. Zuvor hatte die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat die Tat für sich reklamiert. AFP/nd

Möblierte Ein-Zimmer-Wohnungen in privaten Studierendenwohnheime für die einen - Verdrängung für den Rest?

Im Schatten der sich verbessernden Beziehungen in Nordostasien gibt es auch Bewegung in anderen jahrzehntealten Konfliktherden

73. Jahrestag des Sieges über den Hitlerfaschismus in Europa

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!