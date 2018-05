Jerewan. In Armenien haben die Straßenproteste mit der sogenannten Samtenen Revolution einen Machtwechsel durchgesetzt. Der Oppositionelle Nikol Paschinjan ist zum neuen Regierungschef der Südkaukasusrepublik gewählt worden. Mit einer Mehrheit von 59 Abgeordneten - darunter auch aus der Regierungspartei, deren Abgeordnete ihn vorige Woche noch abgelehnt hatten -, wurde er am Dienstag im zweiten Anlauf bestimmt. Es gab 42 Gegenstimmen.

Die politische Krise scheint damit beendet. Wochenlang hatten Tausende Armenier friedlich auf den Straßen der Hauptstadt Jerewan für einen Machtwechsel demonstriert. Wenige Stunden nach der Wahl bestätigte Präsident Armen Sarkissjan die Amtsübergabe an den 42-Jährigen. In seiner Rede kündigte der neue Regierungschef an, in erster Linie Korruption und Vetternwirtschaft bekämpfen zu wollen. Russlands Präsident Wladimir Putin gratulierte zur Wahl. Russland gilt als Schutzmacht Armeniens und hat dort eine Militärbasis. dpa/nd